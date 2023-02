Passé criminel en Lorraine : Dominique Harsch, dont les derniers instants ont été peints par Emile Friant

Chaque région de France a son Passé notamment son Passé... criminel. Avec Jérôme Prod'homme découvrez quelques unes des affaires criminelles qui ont eu lieu il y a un peu plus d'un siècle. Dominique Harsch a tué une jeune fille dans les années 1890. Son exécution a été peinte par Emile Friant.

Un crime et deux états

Dans les années 1890, à Avril, Dominique Harsch a tué et violé une jeune fille qu'il avait repéré à Hayange. A l'époque, Avril est en France et Hayange est en Allemagne. Les policiers des deux pays ont étroitement collaboré pour retrouver le meurtrier. Il faut dire que, malgré la frontière passant au beau milieu de la Lorraine, les habitants, eux, la franchissaient facilement.

Une exécution rendue célèbre par un nancéien : Emile Friant

Dominique Harsch a été jugé coupable et condamné à la peine de mort. Ses derniers instants, quelques secondes avant la chute du couperet, ont été représentés par Emile Friant sur le tableau nommé "l'expiation", peint en 1908 et qui est actuellement au musée Hamilton au Canada. Un tableau saisissant de réalisme, qui nous emmène devant la prison Charles III de Nancy, aujourd'hui disparue et que Jérôme nous décrit dans l'affaire que vous pouvez écouter ici.