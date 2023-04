Quand l'amour tue... Une nouvelle affaire dans "passé criminel de Lorraine"

Jérôme nous raconte quelques unes des affaires qui ont défrayé la chronique dans le passé en Lorraine. Dans l'affaire que vous allez découvrir ici : deux amants et un mari. Ca pourrait être un vaudeville. Ce sera une tragédie...

Une affaire qui a eu lieu dans la Meuse, dans le sud, non loin de Commercy. Un jeune homme, le fils du boulanger, tombe amoureux de la femme du vétérinaire et elle l'aime aussi. Deux amoureux donc, et entre eux et une vie à deux, il y a le vétérinaire de la commune...

Bibliographie

Vous pouvez découvrir de nombreuses affaires criminelles dans "les grandes affaires criminelles de Moselle" de Emmanuelle de Rosa et Arnaud Vauthier paru aux éditions de Borée.

Egalement dans "les grandes affaires criminelles de Meurthe et Moselle'' de Frédérique Volot (même éditeur) ou "les grandes affaires criminelles des Vosges" par François Moulin.

Le site commun des bibliothèques et médiathèques du Sillon Lorrain est aussi passionnant. Il présente les journaux anciens de Lorraine. Ils ont tous été scannés et on peut y lire nos affaires criminelles. Le site s'appelle Limedia.fr