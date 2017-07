Ils cherchent le grand frisson, à battre des records, à prouver au monde que rien ne leur est impossible, à faire progresser la recherche scientifique ou tout simplement à vivre autrement. Eux, ce sont des aventuriers, des explorateurs, des hommes et des femmes qui ont choisi l’aventure comme destinée. Dans cette série documentaire, Christophe Artous leur donne la parole pour qu’ils nous racontent comment ils ont affronté la mer, la montagne, les profondeurs de la terre, le froid extrême, souvent avec des moyens très modestes…

Quarante aventures d’exception

Quarante aventuriers et aventurières, célèbres ou anonymes, livrent aux auditeurs leurs parcours singuliers et le récit de leurs aventures, dans cette série où souffle un vent de liberté, d’évasion et de dépassement de soi. Leurs expéditions aux quatre coins du monde nous font rêver et nous interrogent, car au fond, qui sont-ils vraiment ? D’un point de vue humain, que leur ont apporté ces périples ? Sont-ils prêts à tout pour vivre « l’aventure » ?

