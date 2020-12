Immersion au cœur d'un grand exercice de secours en avalanche

Plus d'une centaine de secouristes et les hélicoptères sont mobilisés

On se retrouve donc dans la fraîcheur du petit matin, à Chamonix, à cette heure où le jour pointe à peine. Nous sommes face au Mont blanc, sur le versant d’en face, au pied de la télécabine de Plan Praz. Et c’est cette télécabine qui va nous mener jusqu’au domaine skiable du Brévent sur le lieu de l’exercice.

Nous sommes plus d’une centaine à monter, essentiellement des professionnels de la montagne, et pour beaucoup d’entre eux, des professionnels du secours en montagne.

La plupart sont reconnaissables à leur tenue ou leur uniforme, il y a là pompiers, gendarmes du PGHM, CRS, membres de la police municipale, mais aussi des guides, des pisteurs secouristes, des maîtres chiens, des moniteurs ESF, des accompagnateurs en montagne et des médecins urgentistes.

Tous évidemment en tenue, équipés de ski et, avec sur eux, c’est obligatoire pour participer à cet exercice, le kit de base de tout skieur hors-piste, le trio DVA (détecteur de victime d'avalanche), pelle, sonde.

Tout le monde embarque dans les cabines et on se retrouve 900 m plus haut sur le plateau de Planpraz.

Arrivé sur le lieu de l'exercice, nous sommes au milieu d’un océan de neige brassée par les dameuses de façon à représenter une avalanche de grande ampleur. Et sur cette vaste étendue, des cavités ont été aménagées. A l’intérieur des volontaires vont se faire enfermer pour y jouer le rôle des victimes de cette avalanche.

Une des victimes volontaire se fait ensevelir sous la neige © Radio France - C.Garnier

Sur place il ne reste plus que ce que l’on appelle des indices de surface, un bout de ski, de bâton ou de surf qui dépassent de la neige, la témoin, à demi ensevelie, c’est elle qui a la charge de donner l’alerte, et enfin, enfouies, les victimes que les secours vont devoir trouver.

Pendant ce temps, à quelques centaine de mètres de là, sur le versant d’en face, les participants à cette journée d’exercices se sont rassemblés pour recevoir les dernières consignes avant le déclenchement de l'alerte........