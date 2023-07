Dans un atelier de fabrication artisanal de makhilas à Larressore

Patxi nous emmène à la rencontre de Liza Bergara qui perpétue depuis 7 générations le savoir-faire familial dans son atelier de fabrication de makhilas à Larressore.

Marcher : c’est l'une des premières choses qu’on essaye de faire quand on est tout petit, on se dresse sur ses pieds, on s’accroche à quelque chose et on fonce droit devant. Et finalement, c'est ce qu’on va faire toute sa vie : marcher.

Marcher pour le plaisir, dans la montagne, au bord de la mer... marcher pour se rendre au travail, ou pour se maintenir en forme tout simplement. Mais marcher... pour aller où ? Et avec qui ?

Le makhila, bien plus qu'un bâton de marche

Il est un compagnon de route fidèle, qui nous suit partout et toute la vie ! Il est un témoin privilégié des chemins qu’on emprunte, des allers-retours, des hésitations. Il est aussi une aide précieuse sur lequel on s’appuie quand la pente devient trop raide… et ce compagnon, cet ami, c’est le Makhila. Bâton de marche ou bâton honorifique, il est LE bâton des basques depuis des siècles.

Liza Bergara a repris l'atelier de Larressorre où sa famille fabrique des makhilas depuis plus de 7 générations. Avec les mêmes outils et les mêmes gestes, elle perpétue avec passion une histoire débutée dans les années 1780 par son aïeul Gratien. Elle nous accueille dans son atelier à la riche histoire que l'on peut retrouver dans un livre édité chez Gourcuff Gradenigo.