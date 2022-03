Eliane Lavail, un héritage culturel et musical unique

Éliane Lavail, une vie consacrée à la musique, à la direction d'orchestre et au chant choral. Sa contribution à la diffusion de la musique à Bordeaux, en France et à l'étranger est capitale. Elle a de plus donné une visibilité aux femmes dans un monde très masculin. Elle raconte 60 ans de passion

Apothéose de 60 années au service du Chant Choral, le grand concert du 3 avril 2022 à l'auditorium de Bordeaux

L’occasion de fêter les anniversaires des ensembles créés par Eliane Lavail en 1971 (Ensemble Vocal d’Aquitaine), 1981 (Madrigal de Bordeaux), 1991 (Ensemble Orchestral d’Aquitaine) et 1995 (Chœur Symphonique Polifonia).

Lors de ce concert « Florilège », une vie dédiée à la musique sera racontée en quatuor vocal, en chœur de chambre, en chœur d’oratorio ou en chœur symphonique, avec des pièces a cappella, de petits ensembles baroques ou un grand orchestre symphonique.

De Janequin à Messiaen en passant par les incontournables Bach, Mendelssohn ou Berlioz, le public sera passager d’un exceptionnel voyage musical… Au cours de ce concert, Éliane Lavail transmettra sa baguette à son fidèle assistant Damien Sardet qui devient directeur artistique de l’association Polifonia Éliane Lavail.

Professeur de direction chorale et de chant choral au Conservatoire National de Région de Bordeaux jusqu’en novembre 2008, Éliane Lavail est lauréate du premier concours de chefs de chœurs organisé par le Ministère de la Culture.

Elle complète sa formation de chef d’orchestre en France et à l’étranger avec Jean-François Paillard, Roberto Benzi et Julius Kalmar (Académie de Vienne en Autriche). Chargée de préparer d’importantes œuvres chorales et lyriques (avec Claudio Abbado, Michel Corboz, Roberto Benzi, Emmanuel Krivine, Alain Lombard…), Éliane Lavail est un chef de chœur à la compétence reconnue qui dirige, depuis leur création, l’Ensemble Vocal d’Aquitaine (1971) et le Madrigal de Bordeaux (1981).

Elle est l’une des rares femmes chef d’orchestre en France, fondatrice de L’Ensemble Orchestral d’Aquitaine, formation originale au service des chorales de la région depuis 1991. A ce titre, elle a dirigé en France et à l’étranger la plupart des grandes œuvres pour chœur et orchestre.

Elle a également créé des œuvres contemporaines comme le Pont de l’Espérance de Marcel Landowski ou la Messe pour la Paix de Michèle Reverdy, et a préparé le chœur de femmes pour créer les Miroirs de Marie-Madeleine de Jacques Charpentier aux Choralies 1992 de Vaison la Romaine. Elle prépare le chœur pour la dernière cantate de Darius Milhaud Ani Maamin, donnée avec l’orchestre 2e2m sous la direction de Paul Méfano salle Pleyel (concert enregistré par Radio-France et édité en cd qui obtint le Grand prix de l’académie Charles Cros).

Au Festival de Dax, elle crée le Requiem de Philippe Capdenat, œuvre écrite pour le Madrigal de Bordeaux, enregistrée par Radio-France, diffusée sur les ondes nationales.

Parmi ses nombreuses réalisations, citons l’édition CD de la première intégrale des œuvres vocales religieuses a cappella ou avec orgue de Francis Poulenc, disque qui reçoit un Choc du Monde de la Musique en septembre 1996.

Éliane Lavail est un chef reconnu au plan international, sollicitée pour être membre des jurys des concours de Gorizia, Tours et Montreux, pour diriger un atelier de musique française à Cuba et pour participer avec le Madrigal de Bordeaux à des festivals internationaux (Saratov 1990, Cuba 1992, Legnano 1993, Fano 1995, Sydney 1996, Manille 1998).

En décembre 2012, elle a célébré ses 50 ans de carrière en dirigeant 1000 choristes et musiciens dans le Requiem de Berlioz. La reconnaissance des institutions envers son action musicale s’est exprimée par ses nominations au grade de Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques et dans l’Ordre National du Mérite et, en janvier 2013, Eliane Lavail est nommée Chevalier dans l’Ordre des Arts et Lettres.

En retraite de ses activités pédagogiques du Conservatoire de Bordeaux depuis novembre 2008, Eliane Lavail s’est lancée parallèlement dans une autre aventure artistique avec la création de bijoux : ligne « Maguy Bilato »