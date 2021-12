Des applis pour gérer les restes dans le frigo

Il existe des applications pour tout gérer, même les restes dans le frigo et les produits congelés. France Bleu en a sélectionné 2 pour vous aider à gérer le contenu de votre frigo.

Avec l'appli KitchenPal, vous devez scanner tous vos produits frais avant de les ranger sur vos clayettes. Ensuite, l'appli vous propose les recettes correspondantes à vos produits aux dates courtes afin de ne rien laisser se périmer. En proposant des recettes avec ce qu'il y a dans votre frigo, pas besoin de retourner au magasin pour compléter la recette. Autre avantage, elle vous permet de faire votre liste de course. Lors de vos achats, vous pouvez à tout moment vérifier ce qu'il reste dans votre frigo et de ne pas racheter le même produit.

Pour gérer le contenu de votre congélateur, il existe Frizor. En y enregistrant les denrées de votre congélateur, l'application vous permet de savoir ce qu'il y a dedans sans ouvrir la porte et de connaitre les dates de préemption. Quels avantages ? Ouvrir moins souvent la porte du congélateur permet d'économiser de l'énergie, d'utiliser les produits dont les dates arrivent à terme, et, comme l'appli KitchenPal, vous savez ce qu'il reste dans votre congélateur en faisant vos courses. Plus d'achats en double !