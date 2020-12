Comment les jouets peuvent-ils prendre soin de notre planète ?

Et si nous consommions autrement ?

En France, un enfant joue en moyenne 8 mois avant de s’en désintéresser… Conséquence, tous les ans, entre les poupées, les bipbip et les clac-clac et les pouêt-pouêt nous jetons 40 millions de jouets !

40 millions de jouets jetés ! C'est beaucoup ?

Cela représente environ 100 000 tonnes de jouets par an ! Et on note que la majorité ne se recyclent pas !

On peut faire quoi ?

Et si nous changions notre façon de « consommer » les jouets ? Et si à partir de maintenant, au lieu d’acheter, on louait les jouets ?

L’idée est très simple :

Vous ouvrez le catalogue de jouets.

Vous composez votre boite (5, 10 ou 15 jouets)

L’enfant profite de ces jouets pendant 3 mois.

À la fin de votre abonnement, vous renvoyez vos jouets et vous êtes libre de choisir une nouvelle box ou pas.

Et si au bout de 3 mois on veut garder le jouet ?

A ce moment-là, vous pouvez faire le choix de l’acheter et ce 40% moins cher que son prix d’origine

Et si on le casse ?

Le prix de la casse est compris dans le prix de l’abonnement ! Et ai-je oublié de le préciser, les jouets que l’on loue sont écoresponsables et éducatifs !

À noter que la première start-up à avoir lancé ce concept en France est Petite Marelle !

Bon en résumé on retient quoi ?

Qu’en France, un enfant joue avec un jouet en moyenne 8 mois, qu’on en jette 40 millions par an, et qu’on peut aujourd’hui louer un jouet plutôt que de les acheter.