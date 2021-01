Émettre moins de CO2 ? Possible !

Il est inodore, incolore, invisible et pourtant il existe vraiment et on vit avec en permanence !

Le CO2 que l’on nomme aussi dioxyde de carbone ou gaz carbonique est un des principaux gaz à effet de serres, à l’origine du dérèglement climatique ! En France, chaque français émet en moyenne chaque année 12 tonnes de CO2. Pour vivre en adéquation avec les ressources que nous offre la planète et donc limiter le dérèglement climatique, on devrait émettre seulement 2 tonnes de CO2 !

C'est bien beau de dire ça, mais, quand on expire, on rejette bien du CO2 ? Alors on fait quoi, on arrête de respirer ?

Ce qui pose problème n’est pas le fait que l’on respire mais notre mode de vie. Plus une personne consomme et plus elle émet de CO2.

Mais consomme quoi ? Qu’est-ce qui produit du Co2 ?

Principalement, les transports, le logement et l'alimentation. Et puis tout le reste, à savoir nouvelles technologies, voyages, électroniques, textiles…Et absolument TOUT ce que l’on consomme. On sait aussi que les urbains émettent moins de CO2 que les ruraux (parce qu’ils utilisent plus les transports en commun et vivent dans des logements plus petits), que les personnes âgées polluent plus car elles vivent seules ou à 2 et que l’on produit plus de CO2 à 2 dans un logement qu’à 4 ou encore que les plus riches polluent le plus car ils consomment plus !

Bon alors on fait quoi ? On habite tous en ville ?

À vrai dire, si vous voulez dépenser votre énergie pour réduire vos émissions de Co2, ne perdez pas de temps à savoir comment vit votre voisin. Vous pouvez, si vous le souhaitez, calculer VOTRE emprunte carbone, il y a des sites internet fait pour ! Prenez le temps de passer l’intégralité de tout ce que vous consommez à la loupe, gardez uniquement ce dont vous avez besoin (et non envie), ajuster votre mode de vie et vous verrez vos émissions de Co2 se diminuer considérablement.

Bon en résumé on retient quoi ?

Que le CO2 ou dioxyde de carbone ou gaz carbonique est un des principaux gaz à effet de serres, à l’origine du dérèglement climatique et que moins on consomme, moins on en produit.

Consommer moins, consommer mieux, on a compris !