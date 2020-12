Espèces menacées : chiffres et espèces concernées

Une espèce menacée c’est un animal ou un végétal qui risque de disparaitre de la surface de la terre à tout jamais. Selon la Liste rouge de l’UICN qui nous indique l’état de la biodiversité dans le monde, sur plus de 120 000 espèces étudiées, plus de 32 000 sont classées menacées.

Quelles sont les espèces menacées ?

41% des amphibiens, 14% des oiseaux et 26% des mammifères. Et aussi 30% des requins et des raies ou encore 33% des coraux constructeurs de récifs.

En même temps, les espèces qui disparaissent, ça a toujours existé !

Oui, mais l’activité humaine accélère les disparitions… Constructions, culture intensives, surpêche, insecticides, trafic, le territoire des animaux se réduit de façon exponentielle.

On a des chiffres ?

D’après le WWF, en moins de 50 ans, le monde a perdu 68% de sa population d’animaux sauvages. Soit aujourd’hui un toutes les 20 min. Les tigres sont passés de 100 000 à moins de 4000 en 100 ans, sur 300 espèces d’éléphants il n’en reste plus que 2, les pandas géants ne sont plus que 1800 en liberté et ces chiffres alarmistes concernent aussi le rhinocéros, le léopard des neiges, l’ours polaire, le loup, le dauphin et beaucoup beaucoup beaucoup d’autres espèces…

Bon alors on fait quoi ?

Et bien on peut par exemple éduquer les nouvelles générations et les sensibiliser à l’importance de la biodiversité, protéger les arbres, ne pas encourager l’exploitation d’animaux sauvages, essayer de réduire son empreinte carbone au maximum, favoriser les circuits courts, bannir les pesticides ou encore ne pas jeter sa poubelle dans la nature… etc … Bref consommer moins et mieux !

Bon en résumé on retient quoi ?

Une espèce menacée c’est un animal qui risque de disparaitre de la surface de la Terre à tout jamais. Et que tous nos changements, même ce qui ont l’air insignifiants, peuvent changer ça !