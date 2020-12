Mise au point sur le climat !

C’est quoi le climat ?

Le climat correspond aux conditions météorologiques moyennes (températures, pluie, soleil, vents, humidité etc) qui règnent sur une région donnée.

Ouais c’est la météo quoi !

Pas du tout ! Principale différence : la durée. Si la météo se calcule sur une courte période (2 à 3 jours…), le climat se calcule sur une longue période (pour l'organisation météorologique mondiale, elle doit être d'au minimum 30 ans.)

Ca sert à quoi de savoir quelle température il faisait y a 10, 20 ou 30 ans ?

Raisonner sur du long terme permet de lisser les valeurs extrême de températures qui surviennent sur de courtes durées et donc de définir des tendances de l’évolution du climat.

Si l’on regarde les résultats des 100 dernières années on constate que le réchauffement climatique est avéré ! Et même si il y a toujours eu des périodes dans l’histoire de la Terre où il faisait chaud et d’autres périodes où il faisait froid; ca change tous les 100 000 ans, on constate que pour la première fois dans toute l’histoire climatique, la température moyenne de la terre augmente sous l’effet des activités humaines.

On constate quand même des grands coups de froids, même en été...

Ponctuellement oui… Mais si l’on regarde le climat, donc une grande période, on constate que pour 1 record de froid battu on bat 10 records de chaleurs !

Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique ?

Aussi loin que l’on puisse remonter dans l’histoire de la Terre, on s’aperçoit que le climat rythme la vie de notre planète. Tous les êtres vivants, les plantes ou les animaux dépendent de son évolution.

Et le moindre petit dérèglement peut engendrer de profonds changements biologiques.

Comment ça se fait ?

Parce que notre biodiversité est un système complexe qui dépend d’un grand nombre de paramètres.

Bon en résumé on retient quoi ?

Que le climat représente les conditions moyennes (de températures ou encore de précipitations) qu’il fait dans une région… sur une longue durée. A ne pas confondre avec la météo qui elle se calcule sur une courte durée !

Et on note que la Journée mondiale du climat aura lieu ce mardi 8 décembre et qu’elle sert à rappeler la menace bien réelle du réchauffement climatique et la nécessité d'agir pour en limiter les effets.