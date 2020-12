Sapin naturel ou artificiel : que choisir pour un Noël écologique ?

En France on achète chaque année environ 6 millions de sapin par an. 86% sont des sapins naturel et 14% sont des sapins artificiels.

Pour être le plus écoresponsable possible… On choisi un sapin naturel ou un sapin artificiel ?

La réponse de base : le sapin artificiel ! Ca dure toute la vie donc c’est plus écolo et puis c’est tout ! Mais dans les faits, quand il choisit un sapin artificiel, un français le garde en moyenne 3 ans. Or, pour présenter un avantage environnemental, selon l’ADEME, il faudrait le garder au moins 20 ans.

Mais ce n'est pas tout :

Le sapin artificiel est fabriqué avec des matières premières non renouvelables, à partir du pétrole. Il n'est pas biodégradable Son incinération dégage des vapeurs nocives pour l'environnement

Donc, on part sur un sapin naturel ?

Oui, mais il est tout de même important de bien le choisir. D'abord, on choisit un producteur certifié en forêts durable (en consultant par exemple l’Association Française du Sapin de Noël Naturel, qui s’assurent de la provenance et du bien-être des arbres).

Idem pour la décoration, pensez à choisir des éléments écoresponsable ! Pour la guirlande vous pouvez choisir les leds qui consomment moins en mode clignotant qui, là aussi, consomme moins et ne les laissez pas allumées en permanence.

Autre chose ?

Au-delà de tout ça, qu’il soit artificiel ou naturel, vous pouvez aussi oublier l’idée du sapin ou pensez à un sapin minimaliste ! On le fabrique soit même en bois ou en carton. Des milliers d’idées existent !

Et si je veux un vrai arbre ?

Dans ce cas, vous pouvez louer votre sapin. Il est dans un pot et à la fin, plutôt que de le jeter, vous le ramenez et il est replanté jusqu’à l’année suivante.

Bon en résumé on retient quoi ?

Qu’un sapin naturel est plus éco-responsable qu’un sapin artificiel. À condition de choisir le bon label. Et que mieux que le naturel, il existe le sapin en pot à louer et mieux que l’artificiel, le sapin minimaliste !

Mon beau sapin, roi des forêts que j’aime ta verdure !