Savez vous qu’il existe des coiffeurs écoresponsables en France ?

On en parle avec Benoît !

Dans le but de préserver la planète, des coiffeurs ont décidé de changer leurs habitudes !

Et du coup, comment devient-on un coiffeur écoresponsable ?

D’abord en se débarrassant des colorations chimiques et en privilégiant les colorations naturelles sans allergène, sans paraben, ou encore sans silicone ! Conséquence : Les odeurs de laque, sont remplacées par les senteurs des épices. Les préparations de couleurs à base de "plantes tinctoriales naturelles mijotent dans des marmites". De la même façon les shampoings, également bio, ne polluent pas l'eau.

Ensuite, il y a aussi l’aspect énergétique. En équipant les bacs de lavage d’un mousseur, les économies d’eau sont très importantes. Et puis, les salons peuvent aussi réduire considérablement leur consommation en utilisant des ampoules Leds. Il en va de même avec le choix de modèles de sèches cheveux qui consomme le moins possible. Cela passe également par le bâtiment ! Une bonne isolation ou une chaudière basse consommation sont de mises !

Et puis, un coiffeur engagé gère aussi très bien ses déchets comme le recyclage des cheveux par exemple ! Enfin, il y a l’aspect humain avec un matériel ergonomique, les équipements du salon et la santé des collaborateurs est primordiale ! De même une ambiance zen avec une musique douce et reposante est ici une vraie philosophie.

Bon en résumé on retient quoi ?

Qu’il existe en France de plus en plus de coiffeurs qui prennent soin de la planète… Et que pour les trouver… Beh il suffit de les chercher !

En France il existe un label pour les coiffeurs écoresponsables créé par l‘ADEME à sa voir « Mon coiffeur s'engage ». Toutes les infos sur leur site internet.