Concrètement, à quoi va ressembler le monde de nos enfants ?

Depuis plus de 30 ans, le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) évalue l’état des connaissances sur l’évolution du climat, ses causes, ses impacts. Il identifie également les possibilités de limiter l’ampleur du réchauffement et la gravité de ses impacts et de s’adapter aux changements attendus.

Les 234 scientifiques du GIEC ont publié le 9 août dernier, la première partie du 6e rapport d’évaluation.

Et les prévisions sont bien plus pessimistes que prévues. En effet, le réchauffement climatique pourrait dépasser le seuil de +1,5°C autour de 2030, soit dix années plus tôt qu'estimé. Les responsables de ces dérèglements ? “Indiscutablement" nous, les Hommes.

Le Giec doit publier le deuxième volet de son rapport en février 2022, et détailler comment la vie sur Terre sera transformée d'ici 30 ans. Le troisième volet, sur les solutions, est attendu en mars.

Si on ne change pas notre mode de vie, les humains vont-ils survivre ? Quelles sont les plus grandes craintes ? Est-ce que c’est trop tard pour agir ? Et concrètement qu’est-ce qu’il faut faire ?

Pour nous répondre, Jean Jouzel, climatologue, glaciologue et ex vice-président du groupe scientifique du GIEC. C’est le grand spécialiste français du climat et de son dérèglement.