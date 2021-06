La carte de France des animaux de compagnie

Ah il m’aura tout fait !

La France compte 80 millions d’animaux de compagnie ! Ça veut dire en gros qu’il y a un animal domestique dans 1 maison française sur 2. Dans le détail…

Vas-y annonce !

Les animaux domestiques les plus nombreux en France sont…

Les poissons ! Ils sont 32 millions !

À la 2ème place arrivent les chats : Environ 14 millions

Et à la 3ème place les animaux de basse cours comme les poules : Environ 12 millions.

Les chiens, eux, arrivent en 4ème position : Ils sont 8 millions !

Concernant les animaux domestiques en France viennent ensuite les oiseaux (5 millions), les petits mammifères comme les souris ou les hamsters (4 millions), les animaux de terrarium (lézard, serpents etc…) (2 millions) et enfin les chevaux les poneys ou les ânes sont environ 700 000.

Ah beh en effet ça fait de la compagnie ! Moi qui pensait qu’y avait que des chiens et des chats !

Pour être plus précis, sachez qu’un français sur 3 possède un chat et un français sur 4 possède un chien.

Et pour être encore plus précis, sachez aussi que la région dans laquelle le pourcentage de personnes qui possèdent un chien ou un chat est le plus élevé est la Bourgogne-Franche-Comté et le moins élevé, l’Île-de-France. Enfin on sait aussi que depuis 20 ans le nombre de chats augmente alors que le nombre de chiens diminue.

Oui bon enfin tout ça c’est bien joli mais enfin ça reste des animaux quoi !

En France, les animaux sont officiellement reconnus par le Code civil comme "être vivant doué de sensibilité". Et non plus, comme durant 200 ans, comme un "simple meuble". À noter que l’abandon d’un animal domestique constitue un délit. Il est même considéré comme un acte de cruauté au même titre que la maltraitance animale. L'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni d'une peine allant jusqu'à 2 ans de prison ferme et 30 000 € d'amende.

Ah beh avec ça t’es pas près qu’on est beaucoup d’abandon en France !

En France, chaque année, 100 000 animaux domestiques (dont 60 000 en été) sont abandonnés, soit 11 toutes les heures.

Bon en résumé on retient quoi ?

Que la carte de France des animaux montre clairement que les français aiment les animaux de compagnies. Et que si on les aime autant c’est parce que ce sont des êtres sensibles hors du commun ! Et qu’il faut prendre soin !