Direction la carrière Barrois à Freyming où la nature et l'histoire se mêlent

Une falaise en gré de 80 mètres de haut, des étendues d’eau, une forêt et surtout une faune exceptionnelle, la carrière Barrois abrite plus 70 espèces d'oiseaux

La carrière Barrois, un refuge pour de nombreux espèces remarquables et en danger

Comme le pélobate brun, le crapaud vert, le hibou grand-duc et les chauve-souris qui nichent dans les falaises d'une hauteur de 80 mètres.

De nombreuses sorties et randonnées sont organisées par l'Office du tourisme de Freyming :

La carrière Barrois : samedi 16 septembre - de 9h à 12h30 -Emportez vos jumelles !

Gratuit sur inscription à l’Office de tourisme de Freyming

Initiation au carnet naturaliste à HOSTE

Vous apprendrez à tenir un carnet de terrain naturaliste pour noter vos observations, vos questionnements, vos découvertes...etc. Ce passe-temps s'adapte à tous et développe vos capacités d’observation, votre curiosité et votre émerveillement pour la nature de façon amusante, avec une méthode vraiment facile tant pour les adultes que pour les enfants.

Sur inscription auprès de l’Office de tourisme. 3€/adulte, 1,50€/enfant (jusqu’à 15 ans) sur réservation auprès de l’Office de tourisme. Matériel de base (papier et crayon) fourni.

Plus d'informations en cliquant ICI

Sur la carrière Barrois, une flore bien présente. Géraldine Tomasino propose en collaboration avec l'office du tourisme de Freyming, des sorties pour une reconnaissance des plantes sauvages

Plus d'informations : Envie de bon avec Géraldine Tomasino