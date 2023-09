Une figue dans le poirier, un jardin pas comme les autres dans les Hautes-Vosges

A Girmont-Val-d'Ajol c'est un jardin à la fois paysagé, esthétique, artistique et surtout un lieu de vie expérimental(e) ouvert à tout le monde. Suivez-nous pour la visite...

A vocation vivrière et environnementale, ce jardin dans les Hautes-Vosges a pour objectifs : le respect de la biodiversité et la recherche d’équilibre entre environnement naturel et esthétique à l'anglaise.

Tout y a été pensé par Lilian Didier, jardinier, paysagiste et forgeron.

"Une figue dans le poirier "ce jardin-forêt d’1ha ne cesse d'évoluer, situé à 640m d’altitude, il est composé de 500 végétaux comestibles et rares sur 1200 et les 5 continents sont représentés.

les plantes invasives

