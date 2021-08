Découvrir Alès, la capitale des Cévennes

ROBERT PALOMBA / ONLY FRANCE

Cap sur le Sud ! La ville d’Alès est la deuxième ville du Gard et elle regorge de trésors à découvrir. Aux portes des Cévennes, Alès conjugue vitalité et douceur de vivre pour un séjour inoubliable.

À Alès, les activités ne manquent pas : musées boutiques, parcs ombragés, restaurants, spectacles, monuments. Il y en a pour tous les goûts.

Des monuments en pagaille

La ville d’Alès possède un patrimoine riche. Parmi les nombreux monuments à découvrir, la citadelle d’Alès, dite fort Vauban. Construite en 1688 après la Révocation de l’Edit de Nantes, elle abritait une garnison et servait de prison. Aujourd’hui, elle est classée Monument Historique et accueille de nombreux spectacles dans son théâtre de verdure. Elle ouvre ses portes au public une fois par an à l’occasion des Journées du patrimoine.

Autre monument remarquable d’Alès : la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Reconstruit plusieurs fois, l’édifice à d’abord été un temple gallo-romain avant de devenir une église carolingienne, puis une église romane et une église gothique.

Détruite pendant les guerres de Religions, elle est reconstruite au XVIIe siècle. L’église de style néo-classique est devenue cathédrale en 1694 par la volonté de Louis XIV.

Depuis mars 2020, la cathédrale d’Alès a retrouvé ses dorures et ses couleurs d’antan après deux ans de restauration.

Pour en parler : Christophe Rivenq, premier adjoint de la ville d’Alès et président d’Alès Agglomération.