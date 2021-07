Redécouvrir les châteaux du Pays Basque en musique

Cet été, le festival des Châteaux Basques et du Sud-Ouest invite le public à se retrouver au sein d’un lieu de notre patrimoine le temps d’un concert.

Devant le succès des éditions précédentes avec des concerts joués à guichets fermés, le festival des Châteaux Basques et du Sud-Ouest revient pour cet été. Au programme, trois concerts proposés par Anne Etchegoyen dans des superbes châteaux.

Faire le lien entre histoire et culture

Le festival des Châteaux Basques et du Sud-Ouest est le premier festival à mettre en avant les châteaux du patrimoine basque. Ils incarnent chacun leur histoire et entretiennent un lien certain avec la culture.

Cette année, trois concerts auront lieu dans trois lieux uniques. La chanteuse Anne Etchegoyen se produira chaque fois avec un groupe ou artiste invité, et une partie des bénéfices sera reversée à des associations.

Pour en parler : Anne Etchegoyen, chanteuse basque.