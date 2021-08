Visiter Nérac, la ville où Henri IV a passé son enfance

Nérac se situe à 25 kilomètres au sud-ouest d’Agen. La ville pleine de charme a vu grandir Henri IV où se trouve aujourd’hui son château et un musée qui lui est dédié.

1000 ans d’Histoire au fil de l’eau

Construite sur une villa gallo-romaine, c’est à la Renaissance que la ville de Nérac prospère. Sa visite tourne autour de sa rivière navigable, la Baïse.

Depuis l'église Saint-Nicolas ou le point de vue du Petit Nérac, se découvre le port, le Vieux Pont et les tanneries qui accueillent aujourd'hui galerie d’art et restaurants. La promenade se déroule au fil des rues et dans le Parc Royal de la Garenne redessiné par la reine Margot, épouse de Henri IV.

