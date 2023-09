10 tonnes de raisins par jour sont vendangées et triées à Gevrey-Chambertin

Pendant la période des vendanges, vous croisez des coupeurs et des porteurs dans les vignes. Mais qu'en est-il en cuverie ? L'activité y est tout aussi intense ! Dans ce nouveau podcast on vous ouvre les portes d'un domaine à Gevrey-Chambertin.

Pierre Duroché et Charlotte Millet sur le petit pressoir du domaine de Gevrey-Chambertin

Couper, trier, égrapper, presser, encuver, vinifier ... les actions sont nombreuses pendant les vendanges en Bourgogne. Avec un vigneron de notre terroir nous vous faisons découvrir le travail en cuverie après la récolte.

"Belles grumes"

Grâce au travail des 40 coupeurs et cueilleurs, le raisin arrive enfin sur la table de tri du domaine de Pierre Duroché . Ici tout le monde a une tâche bien précise : décharger et nettoyer les caisses, effeuiller les grappes, faire le pigeage d'une cuve ... Chaque action compte. Autour du vigneron, vous allez entendre les premiers moments de Benoît-Joseph, normand, dans un domaine viticole bourguignon. Mais aussi les consignes de tri du patron et les explications en temps réel de remontage d'un nouveau millésime chouchouté par Arnaud, alternant au domaine.

Les tiges et grappes non sélectionnées pour le pressoir © Radio France - Eddy Cohen

Les raisins blancs et rouges se mélangent après la récolte © Radio France - Eddy Cohen

Vue depuis le sommet des cuves du domaine de Pierre Duroché © Radio France - Eddy Cohen