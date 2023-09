Des chênes d'exception pour des vins bourguignons uniques au monde

Vieillir ses vins en tonneau peut parfois ajouter une note boisée aux vins. Dans la forêt d’Auxonne, on découvre les chênes à merrain, ces arbres rares utilisés pour la fabrication des tonneaux de vin. Pourquoi le chêne ? Comment reconnaître ces arbres chez nous ?

Notre guide s’appelle Damien Chauderon, il est technicien forestier et grand amoureux des chênes bourguignons

Dans ce podcast, il nous raconte tous les secrets du chêne à merrain.

Un "climat" forestier ?

Dans la forêt communale d'Auxonne, on commence notre promenade au pied du chêne Jean-Louis Lombard. Celui-ci pourrait-il devenir un tonneau de vin ? Un examen complet s'impose ! Damien Chauderon nous aide à reconnaître les plus beaux individus sur ce terroir forestier bourguignon. Comme pour le vignoble, on tente de comprendre l'environnement parfait des chênes de notre territoire. Certains de ces spécimens vont un jour se retrouver dans les caves des vignerons à quelques kilomètres seulement de leur clairière. Dans chaque domaine de Bourgogne vieillissent des millésimes en fût. En clair, sans ces chênes, pas de vin !

Damien Chauderon et le chêne Jean-Louis Lombard © Radio France - CM

La forêt en chiffres

1432 hectares - la forêt communale d'automne est la plus plus grande forêt communale de Bourgogne en terme de surface

- la forêt communale d'automne est la plus plus grande forêt communale de Bourgogne en terme de surface Entre 30 et 40 chênes poussent à l’hectare

chênes poussent à l’hectare En plaine de Saône il faut environ 150 ans pour qu'un chêne devienne adulte

pour qu'un chêne devienne adulte 75% de la forêt française appartient à des propriétaires privées

Damien Chauderon, technicien forestier dans la forêt communale d'Auxonne © Radio France - CM