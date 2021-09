A vélo 37, un nouveau service de coursier à vélo à Tours !

Adrien Pitault a perdu son emploi suite à la crise sanitaire mais ce passionné de vélo, co-président du Collectif Cycliste 37 en a profité pour allier ses compétences professionnelles à son amour du 2 roues. Il a ainsi créé son entreprise de logistique urbaine A vélo 37, un service de coursier à vélo sur Tours et l’agglomération en mars dernier.

L’idée fondatrice est d’utiliser le vélo pour les courses dans la métropole et l’agglo car c’est plus écologique, la plupart des livraisons ne se faisant qu’avec des camionnettes à moteur thermique à moitié vides, mais c’est aussi plus rapide notamment pour les courses express. En effet, le vélo n’est pas confronté aux problèmes de circulation.

Adrien Pitault dispose ainsi de plusieurs vélos dont un vélo cargo (voir photo) qui lui permet de transporter jusqu’à 10 kg de marchandises. Vélos avec ou sans assistance électrique selon les besoins, il s’adapte aux demandes et fonctionne sur des délais quelquefois très courts ou en J+ 1 ou +2.