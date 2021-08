Les chauves-souris : des mammifères menacés aux mœurs extraordinaires !

C'est la 25ème édition de La nuit de la chauve-souris qui se déroule tous les derniers weekends d'août, l'occasion pour tous de découvrir ce petit mammifère menacé mais protégé, mal connu qui fait partie de l'ordre des chiroptères ("chiro" = main et "ptéros" = aile) La LPO Touraine vous propose encore 3 dates pour faire connaissance : les 3 et 10 septembre à Ferrière-Larçon et Château-Renault et le 9 octobre au domaine de Candé dans le cadre de la manifestation "Le jour de la nuit".

Natacha Griffaut est chiroptérologue, c'est-à-dire, spécialiste des chauves-souris à la LPO Touraine et avec elle nous apprenons énormément de choses étonnantes sur les mœurs des chauves-souris qui comptent 35 espèces en France Métropolitaine.

Ce sont des mammifères qui communiquent ensemble, qui se repèrent dans l'espace et qui chassent grâce à l'écholocation (ou écholocalisation). Elles envoient des ultra-sons qui les renseignent sur les obstacles qu'elles peuvent rencontrer et les insectes volants qu'elles chassent et dont elles se nourrissent comme les moustiques notamment, car elles ne voient pas bien la nuit.

Les dames chauves-souris ont également une capacité incroyable : elles gardent en elles le sperme de leurs compagnons (oui, au pluriel car la notion de couple n'existe pas chez les chauves-souris) et décident, en quelque sorte, du moment où elles vont ovuler en fonction des conditions climatiques. Si celles-ci ne sont pas favorables, elles peuvent même avorter spontanément. Elles ne mettent au monde qu'un seul petit par an c'est pourquoi, avec le dérèglement climatique, leurs populations sont menacées. En Touraine, nous avons perdu 80% de la population de noctules ce qui est très préoccupant.

Noctule commune (Nyctalus noctula) © Getty - Mike Powles

Autres mœurs étonnantes, on l'a dit, les chauves-souris ne forment pas de couple, par contre, elles se rassemblent au mois de septembre avant l'hibernation, dans des greniers, au chaud et là, mâles et femelles s'accouplent toute la nuit sous les yeux des jeunes qui ne sont pas aptes encore à se reproduire mais viennent aussi assister à la fête, peut-être pour apprendre ? C'est ce qu'on appelle des sites de "swarming" qu'on peut traduire par "essaimage", de véritables clubs de rencontres, les boîtes de nuit pour chauves-souris !

Avantages si vous avez des chauves-souris chez vous : - elles mangent les moustiques.

- leurs excréments, le guano est bourré d’azote, c'est un excellent fertilisant pour les jardins !

Attention, les chauves-souris entrent en hibernation au mois d'octobre. Ne les dérangez surtout pas car si vous les réveillez, elles seront obligées de remettre en marche leur métabolisme, ce qui compromet leur survie vu qu'elles ne se nourrissent pas.

Retrouvez toutes les dates d'animation sur les chauves-souris en allant sur le site de la LPO Touraine.

Tél : 02 47 51 81 84