Quelles sont les espèces exotiques envahissantes ? Quels dommages peuvent-elles créer ?

Certaines espèces végétales et animales exotiques sont réputées invasives. Quelles sont-elles ? Comment limiter leur expansion ? Allison Chauveau, animatrice nature à la Maison de la Loire de Montlouis nous éclaire.

Pour protéger efficacement la biodiversité de notre région, il faut connaître, c'est pourquoi la Maison de la Loire propose ce mercredi des ateliers sur les espèces exotiques parfois envahissantes dont la présence peut s'avérer préoccupante. Nous faisons ici le point sur certaines espèces avec Allison Chauveau, animatrice nature à la Maison de la Loire de Montlouis-sur-Loire.

Espèces végétales exotiques envahissantes : la jussie très préoccupante dans la Loire et le Cher, la renouée du Japon qui s'enracine très profondément, l'ambroisie qui est de plus très allergène.

Solutions : Arrachages avant la montée en graines (en juin) et surtout, ne pas déplacer ces plantes pour empêcher absolument qu'elles ne colonisent d'autres milieux.

Espèces animales : les écrevisses Américaines, le ragondin et un coquillage qu'on trouve en abondance sur la Loire : le corbicule.

Il est intéressant de noter que le plus souvent, ce sont les hommes qui ont volontairement introduit ces espèces pour leur profit, à l'image du ragondin, Américain à l'origine, qu'on a introduit afin de l'élever pour sa fourrure étant donné que les populations de castors avaient été décimées elles aussi pour leur fourrure.

Pour en savoir plus, participez à ces ateliers sur les espèces exotiques parfois envahissantes qui vous sont proposés avec la Maison de la Loire sur l'île de la Métairie à La Ville aux Dames ce mercredi 1er septembre de 15h30 à 18h. Tarifs : gratuit.