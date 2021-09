Visitons l'exposition "Dessine-moi ta planète" au château de la Bourdaisière !

"Dessine-moi ta planète", c'est une exposition qui se déroule dans le parc du château de la Bourdaisière à Montlouis sur Loire à l'occasion des 75 ans du Petit Prince de Saint-Exupéry et des 190 ans de la maison Deyrolle. On s'y promène avec le Directeur du site, Cyril Brayé-Lécureuil.

L'exposition "Dessine-moi ta planète" au château de la Bourdaisière à Montlouis -sur-Loire est visible jusqu'au 15 novembre 2021.

"Conçue et réalisée par Deyrolle dans le parc, les jardins et les caves du Château de La Bourdaisière, cette exposition-parcours est un voyage initiatique à travers 10 étapes qui s’inspirent autant de l’œuvre de Saint-Exupéry que du langage et des engagements de Deyrolle, pour raconter une nouvelle vision de l’écologie positive. Ici, l’écologie positive est racontée par les enfants aux adultes. Chaque étape constitue une expérience résonnant avec les enjeux écologiques et fait déambuler à travers des installations immersives, étonnantes, sensorielles, au plus proche de la Nature, telles que du land-art ou des planches croisant l’iconographie de Deyrolle et du Petit Prince comme des œuvres d’art.

Prendre soin de sa planète et prendre soin des hommes sont les enjeux de cette exposition en dix étapes expérientielles et pédagogiques associées à une dimension métaphorique et philosophique. « Dessine-moi ta planète » est un voyage, chaque aventure est une page que l’on découvre et une planète que l’on visite, avec son âme d’enfant. À travers un livret pédagogique d’accompagnement, les visiteurs, petits et grands, sont invités ensemble à imaginer des actions afin de mesurer comment réduire leur empreinte écologique et participer à un monde plus raisonnable.

Cette exposition destinée autant aux enfants qu’aux adultes, porte les valeurs communes du Petit Prince et de Deyrolle, et invite le visiteur à réfléchir au monde de demain."