Des vélos en bambou made in Savoie

Les ateliers de "Cyclik" et de "Relief", sont basés depuis peu à Entrelacs, en Savoie; ils sont spécialisés dans la conception et la fabrication de vélos en bambou made in "Savoie" (même si le bambou ne vient pas toujours de la région)...

Plus vertes mes Savoie - https://cyclik.fr/e-relief/

Felix Hebert est le fondateur de cette société, qui jusque là était installée à Lyon Des amoureux de l'outdoor choisissent les Bauges comme terrain de jeu. Ce déménagement (depuis Lyon) est synonyme d'une nouvelle aventure pour l'entreprise. Cyclik fabrique des vélos de route mais aussi des VTT des vélos Gravel pour partir sur les sentiers forestiers et des vélos à assistance électrique, commercialisés dans toute la France, pour des balades ou pour aller au travail. Découvrez le site de l'entreprise