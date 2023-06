La fête du moulin et de l'énergie durable à Saint- Martin-de-Belleville

La seconde édition de la Fête du Moulin et de l'Énergie durable se déroulera le 25 juin au moulin de Burdin dans la vallée des Belleville.

Plus vertes mes Savoie

À l'occasion des journées nationales du Patrimoine de Pays et des Moulins, celui de Burdin vous ouvre ses portes pour un moment festif. Au programme, la (re)découverte du passé agropastoral de la Vallée, mais aussi des énergies durables actuelles. Visites guidées et mise en marche sont prévues, avec une démonstration de mouture de blé, comme autrefois.

L'édition 2023

un parcours pédagogique et ludique avec des totems qui vous invitent à expérimenter six énergies renouvelables différentes. Petits et grands pourront notamment faire fonctionner une télécabine miniature en bois à l'aide d'une micro-turbine.

Présence également du parc de la Vanoise, qui sera présent à l'occasion de ses 60 ans pour une animation théâtralisée.

Rendez-vous ce dimanche 25 juin de 10h à 18h au moulin de Burdin

accès au site à pied, en VTT ou en calèche depuis le parking des îles au village de Saint-Marcel.