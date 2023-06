La première emmontagnée pour Suzanne et Félix

Les deux frères et sœurs viennent de reprendre l’alpage où ils ont grandi, l'alpage de Ritord à Pralognan la Vanoise . Ils partiront avec leurs 110 vaches ce vendredi 9 juin à 8h du Villard du Planay et monteront jusqu’à Chollière, en passant par le village.

Plus vertes mes Savoie

C’est la 1ère emmontagnée du village et surtout, pour l’alpage de Ritord, la 1ère montée du lait pour la fabrication du beaufort d’alpage.

Deux amoureux de la nature et des valeurs ancestrales

C’est ici, à l’alpage du Ritord, qu’ils ont grandi… et les voici de retour à 26 et 31 ans ! Il faut dire qu’ils sont tombés dans le chaudron quand ils étaient petits : car oui, ici le beaufort « Chalet d’alpage » se fabrique à l’ancienne, avec un chaudron sur feu de bois depuis des générations. Félix et Suzanne sont les enfants des anciens propriétaires, partis il y a 12 ans.

De 3h00 à 21h30 chacun a son rôle à tenir : retourner les fromages, traire les vaches, ramener le lait et le transformer, fabriquer le fromage, nettoyer les machines à traire, mettre les vaches en champ et entretenir leur parc, préparer le repas… car le midi, toute l’équipe mange ensemble, avant de recommencer le travail, après une petite sieste réparatrice ! Ici, il y a vraiment de quoi en faire tout un fromage… de chalet d’alpage !