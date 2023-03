Le festival du film vert à Chamonix

Du 24 au 26 mars la commune de Chamonix accueille le festival du film vert. Un festival de cinéma pour un avenir durable . Il est relayé dans 80 villes en France et en Suisse .

Plus vertes mes Savoie

Un évènement à la fois culturel et environnemental, qui a pour but de faire découvrir des films de qualité sur l'environnement et le développement durable

Seulement 3 films seront projetés à Chamonix

Les projections auront lieu au cinéma Vox , 22 cour du Bartavel 74400 Chamonix