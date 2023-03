Les journées des plantes à la Motte Servolex

C'est au domaine Reinach, dans le parc du château, qu'a lieu ce week end du 1er et 2 Avril 2023 ce grand rendez-vous .

Plus vertes mes Savoie

Plus de 70 exposants, des conseils , petite restauration et des conférences Samedi et Dimanche

La biodiversité au jardin

Apporter de la biodiversité dans son jardin , c'est avant tout donné un certain équilibre a cette espace, pour qu'il devienne agréable à nous, mais aussi aux petites bêtes qui y vivent et aux plantes et légumes qui l'agrémentent .

Écoutez Damien LAZZARONI, il est naturaliste . c'est lui qui présentera cette conférence .

Rendez-vous dimanche à 15h00 salle polyvalente du lycée Reinach à la Motte Servolex

Sébastien vous donnera les clés pour accueillir la biodiversité au jardin,

comment faire et pourquoi?