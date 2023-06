Les, plantes médicinales sont menacées

Aline Mercan , médecin phytothérapeute et ethnobotaniste est l'auteure d'un livre qui dénonce la cueillette massive de ces plantes .

Un ouvrage qui permet à chaque personne de se soigner naturellement et simplement, tout en apprenant à respecter les ressources que nous prodigue la nature, afin de préserver une biodiversité en danger.

Un livre sur les dérives, les plantes à préserver, mais pas seulement …

Aline Mercan, nous montre comment se soigner naturellement, efficacement, simplement et à moindre coût et dans le plus grand respect de la nature et des ressources.