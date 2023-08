P'tit névé, une action artistique et écologique

Malo est un jeune artiste annemassien qui va s'élancer durant un an à pied et à vélo dans nos Alpes, pour sensibiliser les plus jeunes à la fonte des glaciers.

Malo Barette - Laurent Pascal

Un projet pédagogique dans les écoles et physique sur le terrain . Observer, s'informer et relayer Malo est un artiste , cycliste chevronné et défenseur de la cause écologique il va se rendre sur le terrain, rencontrer des professionnels de la montagne avec pas moins de 40 glaciers à visiter . Il proposera parallèlement des ateliers auprès de collèges de nos deux départements pour les sensibiliser a ce recul de nos glaciers . En chiffre : 5000 km à vélo

Près de 73000 km de dénivelé positif en randonnée

Plus de 10 excursions alpines au cours de l'année Un projet participatif auquel vous pouvez contribuer ici Découvrez également la page Instagram de P'tit Névé