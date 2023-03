Solinki, une entreprise au service des emplois vertes

Conférence Zéro déchets à Poisy ce vendredi 24 Février

La Fédération CPN (Connaître et Protéger la Nature) développe les familles et les clubs nature en France et dans le monde. Son crédo : promouvoir la culture de la nature auprès de tous les curieux, autrement dit connaître la nature par la nature dans la nature pour mieux la protéger.