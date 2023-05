Une destination vacances plus verte en Savoie

Le village des oiseaux est installé à Motz en Chautagne, au bout du lac du Bourget .

Le Village des oiseaux propose 52 hébergements

Ils sont répartis entre 4 observatoires et 6 belvédères qui peuvent accueillir de 2 à 8 amoureux de la nature.

Olivier Bonora , le directeur, nous présente son établissement .

Entre deux excursions à vélo, les vacanciers pourront vivre une expérience unique : observer les oiseaux en partenariat avec la LPO et vivre une immersion 100% nature en plein cœur de la faune et de la flore savoyarde. Labellisée Clef Verte et Refuge LPO, cette résidence met en place des actions de recyclage et de réduction de ses déchets pour offrir des vacances les plus responsables possibles.