ENEDIS, installe des balises sur une ligne électrique à Samoëns pour protéger l'avifaune

C'est un dispositif nouveau pour protéger les oiseaux contre les risques d'électrocution et de percussion sur ces lignes haute tension, comme nous l'explique Christophe Reinert, directeur territorial des deux Savoie.

A qui ressemble ces nouvelles balises de type firefly ?

Elles sont clipsées sur les lignes, réfléchissantes et tournent grâce au vent.

Elles mesurent une vingtaine de centimètres, elle s'accroche au câble grâce à une bande en caoutchouc située à l'intérieur du dispositif. les parties oranges sont réfléchissantes et celle du milieu est phosphorescente.

Un technicien posant une balise sur une ligne sous tension - ENEDIS

Un partenariat avec la LPO (Ligue de protection des oiseaux)

Une convention qui permet d'agir pour la protection des espèces et de la biodiversité en renforçant encore plus les actions de prévention et de coordination dans les territoires. Un partenariat qui existe depuis 18 ans .