Les stations de Morzine-Avoriaz, récompensées d'un GreenAwards en Belgique

Une toute nouvelle initiative destinée à mettre en exergue et récompenser les efforts des stations de ski/marques en faveur d’une montagne durable.

Plus vertes mes Savoie

Cette récompense a été obtenue grâce à l'association Montagne verte qui a mis en place un pass, qui récompense la mobilité plus respectueuse de l'environnement.

Le pass alpin express pour faire des économies

Si vous venez en train et que vous habitez à plus de 100 kilomètres des stations , sur présentations de justificatifs, vous bénéficierez de réductions chez les commerçants partenaires , location de matériel, forfaits de ski etc.

C'est Cécile Burton la responsable de Montagne Verte, qui nous présente le principe du pass alpin express .

Pour en savoir plus, rdv sur le site de Montagne verte