Une matinée de sensibilisation sur l'eau au bocage à Chambèry

Plus vertes mes Savoie

Le lycée du bocage organise cette fête tous les ans sur des thèmes différents chaque année

NOTRE ACTION N'EST QU'UNE GOUTTE D'EAU DANS L'OCÉAN

Écoutez Hortense Destremau, enseignante nous présente les différents ateliers proposés aux élèves durant cette demi journée .

Pour info : Don Bosco, prêtre et éducateur Turinois du XIXe siècle a voué sa vie à l’éducation de jeunes enfants défavorisés en donnait beaucoup d’importance à la formation professionnelle et intellectuelle des jeunes. En 1859, il a créé la Société de Saint François de Sales, plus connue sous le nom de congrégation des Salésiens qui accueillent aujourd’hui 1,2 million d’élèves partout dans le monde.