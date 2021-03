La K-REN est une housse sur mesure de protection de la coque des bateaux de plaisance contre le fouling (organismes vivants, salissures).

Sa technologie anti-UV protège de la prolifération des micro-organismes sur la coque et permet d'éviter un carénage annuel coûteux, polluant et chronophage.

Opter pour une K-REN c'est économiser 5 ans de carénage, réduire l'usure de son bateau et protéger l'environnement !