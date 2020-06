épisode 4

Je ne comprends pas comment j’ai pu me retrouver dans le ventre d’une baleine.

Au début, Maman en parlait de temps en temps. Elle disait : « C’est sale dans la cuisine, on va passer un coup de baleine ! » Pour mon anniversaire, elle m’a offert des billets pour aller voir une baleine à l’opéra. Elle m’a même dit qu’il y en avait dans son parapluie et son soutien-gorge.

Et puis voilà qu’un matin, sans comprendre pourquoi, on se retrouve dans le ventre de la baleine : plus d’école, plus de magasins, plus de copines ni de copains, plus rien.