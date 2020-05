Allez venez danser le twist !

Allez, tout le monde tape des mains... C’est comme ça que commence la chanson « The Twist » que le très dynamique Chubby Cheker propulse à la première place des charts et des hits parades ce 19 septembre 1960.

En plus d’être une chanson au rythme entraînant, comme disaient les présentateurs de l’époque, le Twist est aussi une danse des plus simplissimes. Sur la pochette du 45 tours on explique bien que pour danser le twist il suffit de faire glisser énergiquement les deux pieds sur le sol comme pour écraser une cigarette.

Terminé la valse ou le tango, pour la première fois dans l’histoire des bals et des dancefloors, on danse le twist sans aucun contact avec sa ou son partenaire. Le twist est si facile que toutes les générations se mettent à tortiller des fesses et se déhancher sur ce rythme qui gagne peu à peu le monde entier, comme chez nous avec une adaptation d’Eddy Mitchell et de ses chaussettes noires.