Chacun son destin

Au milieu des années 90 tous les gamins se rêvaient en Mimi Siku, le petit indien d’Amazonie qui découvre Paris, gambade sur les toits et grimpe la tour Eiffel le plus naturellement du monde.

Au milieu des années 90 tous les gamins se rêvaient en Mimi Siku, le petit indien d’Amazonie qui découvre Paris, gambade sur les toits et grimpe la tour Eiffel le plus naturellement du monde.

Le film « Un indien dans la ville » est le succès de 1994, 26 ans plus tard Mimi Siku ou plutôt Ludwig Briand est greffier en région parisienne. S’il ne grimpe plus sur les toits ni ne chasse le pigeon sur la tour Eiffel, il garde, comme nous un souvenir impérissable de ce film aux 8 millions d’entrées.

Tonton David, quant à lui il vit en Lorraine avec sa femme et ses 4 enfants et rêve, peut- être toujours et comme dans la chanson d’un monde où le peuple aurait le pouvoir, sans politiciens, ni banques, ni magasins.

Allez passe le message à ton voisin.