Danse incontournable de 2014

C’est une rengaine qui nous a accompagnés en 2014, un thème grave sur une mélodie bien accrocheuse saluée, cette année là, par le public et l’Académie des victoires de la Musique.

Tout le monde a chaloupé au rythme de la « Dernière Danse » d’Indila, une chanson, à qui les Enfoirés n’ont pas manqué de rendre hommage, c’était à Montpellier lors de leur campagne de 2015.

« Dernière Danse » qui s’inspire de « Parce que tu crois » d’Aznavour sortie 40 ans plus tôt, tourne en boucle et nous révèle la douce voix d’Indila. Pourtant la demoiselle n’est pas une inconnue, après avoir pas mal collaboré avec tout ce que le hip-hop et la musique urbaine comptent d’artistes cultes, Indila, épaulée par son mari DJ Skalp tente l’aventure en solitaire. Dès sa sortie « Dernière Danse » affole la bande FM, les chaînes musicales et devient en quelques semaines un des titres les plus diffusés de cette année 2014.