Des larmes sur le dancefloor

Avec « Teardrops » Womack et Womack signe un des plus cartons de l’année 88.

La chanson « Teardrops » ou « Larmes » en français de Womack et Womack, raconte l’histoire d’une jeune fille qui se fait plaquer par son mec, un soir, en boîte de nuit.

Il faut préciser au passage que les époux Cecil et Linda, tout deux auteurs et compositeurs ont signés pour d’autres artistes quelques standards de la pop avant de voir leur petit duo culminer au sommets des ventes de disques. Sans oublier leur ADN, Linda est la fille du légendaire chanteur de Rythm and Blues Sam Cooke et Cecil le frère d’une autre légende Bobby Womack. Et depuis 30 ans dans les toilettes d’une boîte de nuit, une jeune fille plaquée par son mec, chiale toujours.