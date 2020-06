"Oh l’amour, tu as brisé mon cœur, tu es parti je suis seul et j’ai mal de toi..."

Le tube « Oh l’amour » du groupe Erasure est sorti en 1986 et, est toujours glorifié aujourd’hui comme le titre fondateur de la nouvelle dance music. Tellement glorifié que depuis le début de ce siècle, un nombre quasi incalculable de groupes issus de la house et de l’électro, comme Dollar, le réactive à grands coups de décibels.