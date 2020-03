Du ronron d’un moteur d’avion à hélice à la mélodie d’une chanson

« I started a Joke » est sorti bien avant le règne disco de nos trois frangins, lorsque les Bee Gees, formé avec le guitariste Vince Melouney et le batteur Colin Pettersen était encore un groupe de 5 musiciens.

Nous sommes en 1968 et un jeune groupe anglo-australien baptisé les Bees Gees embrouille les hits parades avec ce texte psychédélique que chacun pourra traduire comme bon lui semble.

Car comme le disait Robin Gibbs « Cette chanson est très spirituelle, à l’époque plus les paroles étaient mystérieuses et plus le public leur trouvait un sens ». C’est ça être psychédélique mon gars.