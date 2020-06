Il tape sur du bois

Pop Story tape sur du bois ou « Knock on wood », une expression utilisée en Amérique pour remercier le sort de sa bonne fortune tout en sachant que les bonnes choses ont forcément une fin.

Un peu comme chez nous « toucher du bois » qui conjure les mauvaises ondes et préserve du malheur. C’est en voulant se moquer des croyances et des superstitions de chacun qu’Eddy Floyd et son guitariste Steeve Crooper, deux légendes de la Soul et du Rythm and blues écrivent en 1966 leur non moins légendaire : « Knock on Wood ».

15 ans après sa création, en 1979 « Knock on Wood » explose, enfin, les charts planétaires avec une version disco enregistrée par Amii Stewart. La chanson d’Eddy Floyd, qui est aussi la préférée d’un certain Ringo Starr et comme la plupart des standards, n’échappera pas à la mode des adaptations paillettes et piste de danse, de ces titres qui ont fait les grandes heures du Rythm and Blues.