Aujourd’hui Pop Story remonte le temps jusqu’au 30 octobre 1995.

Ce jour là parait dans les bacs de nos disquaires favoris « Wonderwall » d’Oasis que beaucoup classent parmi les 5 meilleurs singles britanniques de tous les temps.

Une chanson trans-générationnelle reprise et adaptée des centaines de milliers de fois, notamment par quelques grands seigneurs de la pop comme Mister « My Way » Paul Anka.