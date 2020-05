La perfection sinon rien pour Peter Burns

En 2008 et pour protester contre la tenue des jeux Olympiques à Pékin, Nicolas Sirkis et sa bande d’Indochine revisitent « You spin me round » un titre emblématique de nos années 80.

Vendue au profit de reporters sans frontières cette version fidèle à l’originale fluo et paillettes du groupe Dead or Alive nous rappelle les excentricités du chanteur Peter Burns et de cette époque dont Indochine avait adopté les looks assez improbables.

Aujourd’hui « You spin me round » est le symbole d’une époque, celle des boîtes à rythmes et des sons de synthés poussés à l’extrême. La chanson est aussi le premier N°1 du trio de producteurs Stock Aitken et Waterman qui, plus tard, prendront en main les carrières de Kylie Minogue ou de Rick Astley. Hélas, avant son décès au mois d’octobre 2016 on a pu revoir Peter Burns défiguré par la chirurgie esthétique et s’exhiber sans pudeur dans des émissions people de deuxième zone produites par la tété anglaise