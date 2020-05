Les longs sanglots d’une groupie

C’est pour une petite amie inconsolable que le leader des Kinks, Ray Davies écrit « Stop Your Sobbing », en français arrête de sangloter.

Dans son autobiographie il raconte à quel point il se sentait coupable, ne sachant quoi faire sinon lui conseiller d’arrêter de pleurnicher. Quant aux raisons de ce malheur, certains parlent d’une rupture un peu brutale, d’autres que la jeune fiancée ne supportait pas la popularité de plus en plus envahissante du jeune rocker.

En 1979 alors que Jonathan Richman joue du punk et de l’épingle à nourrice, une jeune journaliste de rock monte les Pretenders et enregistre « Stop Your Sobbing » sur la face A de son premier 45 tours. Oubliés les sanglots de la jeune groupie des années 60, cette reprise sera l’occasion d’une rencontre ou plutôt d’un coup de foudre entre la belle Chrissie Hynde et Ray Davies.

Leur fille Nathalie née en 1983, est connue en Grande Bretagne, pour ses actions contre l’exploitation du gaz de schiste..